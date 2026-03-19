Beşiktaş Kasımpaşa’yı Dolmabahçe’de Yendi

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun sıcak gelişmeleri yaşanıyor. Ligin 27. hafta müsabakasında Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde, Kasımpaşa ise Emre Belözoğlu idaresinde, hakem Batuhan Kolak’ın yönettiği karşılaşmada Dolmabahçe Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, rakibini ilk yarıda attığı gollerle 2-1’lik skorla yenmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ’TAN İKİ GOLLÜ GALİBİYET

Beşiktaş’ın galibiyetine katkı sağlayan goller, 11. dakikada Hyeon-Gyu Oh ve 45+2. dakikada Orkun Kökçü tarafından kaydedildi. Kasımpaşa’nın tek golü ise 57. dakikada penaltı atışıyla Adrian Benedyczak’tan geldi. Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayarak dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ, ART ARDA İKİNCİ KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Süper Lig’de üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 52’ye çıkararak başarılı bir performans sergiledi. Öte yandan Kasımpaşa, 24 puanda kalarak zor bir durumda kalmaya devam etti.

ARADAN SONRA DERBİ VAR

Beşiktaş, milli aranın ardından ligde önemli bir derbiye çıkacak. Siyah-beyazlılar, derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise bir sonraki hafta Kayserispor’u ağırlayacak.