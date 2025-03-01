Beşiktaş Kayseri’yi Mağlup Etti: 2-0

MAÇTA NEFES KESEN ANLAR

Karşılaşma, futbol tutkunları için gerçek bir şölen haline geldi! 3. dakikada Immobile’nin pasında Rafa Silva’ya “Gol geliyor!” dedirten bir pozisyonda Kayseri savunması son anda müdahale etti. 4. dakikada Immobile yine öne çıktı fakat ofsayt bayrağı hayalleri alt üst etti. 9. dakikada Rafa Silva’nın şutu direği sıyırdı ve tribünler “Ah!” diye haykırdı. Ancak, 45. dakikada Joao Mario sahneye çıkarak topu filelere gönderdi ve Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi! İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Kayserispor’un Nazon’la yakaladığı fırsat ise Mert Günok’un ellerinde kayboldu. 90+6’da genç yetenek Semih Kılıçsoy sahne aldı, penaltı noktasından soğukkanlı bir şekilde topu filelere gönderdi ve skoru 2-0’a yükseltti! Tüpraş Stadyumu’ndaki coşku doruğa ulaştı.

KARTAL’DAN 9 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Bu galibiyetle puanını 44’e çıkaran Beşiktaş, üst üste 4. zaferini elde etti. Siyah-Beyazlılar, 9 maçlık yenilmezlik serisiyle lige damgasını vurmaya devam ediyor. Bellona Kayserispor ise 24 puanla düşüşünü sürdürüyor. Ole Gunnar Solskjaer’in öğrencileri, şampiyonluk yolunda kararlılıkla ilerliyor.

SAHADAKİ KAHRAMANLAR

Beşiktaş, karşılaşmaya Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Immobile ile başladı. Yedekler arasında Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi gibi sürpriz isimler hazır bekliyor. Solskjaer, kupa maçındaki kadroya göre 4 değişiklik yaparak sahaya yenilikçi bir 11 sürdü. Kayserispor ise Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali, Ali Karimi, Kartal, Bourabia, Cardoso, Mane ve Nazon ile direniş göstermeye çalıştı.