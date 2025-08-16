Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu’nu istiyor!

KEREM AKTÜRKBOĞLU TRANSFERİ FENERBAHÇE’NİN GÜNDEMİNDE

Fenerbahçe’de en önemli gündem konusu Kerem Aktürkoğlu transferi. Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun transferi için çeşitli yollarla baskı yapmayı sürdürüyor.

TEKLİFİN MİKTARI DÜŞTÜ

Fenerbahçe, daha önceden Benfica ile 20 milyon euro civarında bir anlaşmaya varmıştı fakat Kerem Aktürkoğlu’nun Şampiyonlar Ligi play-off maçlarında forma giymesinden dolayı Fenerbahçe, oyuncuyu bu maçlarda kullanamayacak olmanın etkisiyle bonservis bedelini 18 milyon euro seviyesine indirdi.

BENFİCA’DAN HIZLI RET

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Benfica’nın son durumu Fenerbahçe tarafını şaşırttı. Benfica, Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için yaptığı 15+3 milyon euroluk yeni teklifi sadece 30 dakika içinde geri çevirdi.

BİR YENİ OYUNCU BEŞİKTAŞ’TAN

Fenerbahçe’nin 18 milyon euroluk teklifine rağmen Benfica tarafı 25 milyon euro için ısrarını sürdürüyor. Ayrıca, Kerem Aktürkoğlu ve Fenerbahçe görüşmelerine Beşiktaş da katıldı. Orkun Kökçü transferinin devam ettiği süreçte Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu’nu bir kez daha gündemine aldı.