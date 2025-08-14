Beşiktaş, Konferans Ligi’nde Play-Off’ta!

UEFA KONFERANS LİGİ HEYECANI

UEFA Konferans Ligi’nin 3. eleme turunda rövanş maçlarının heyecanı devam ediyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Stephen Kenny’nin teknik direktörlüğündeki İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile karşılaştı. Maç, Portekizli hakem Antonio Nobre’nin düdüğüyle Dolmabahçe Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Beşiktaş, daha önce 4-1 kazandığı maçın rövanşında rakibine 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2’lik skorla galip gelerek play-off turuna yükselmeyi başardı.

ST. PATRICK’S HIZLI BAŞLADI

Müsabakanın daha başında, henüz 9. saniyede St. Patrick’s penaltı kazandı. 3. dakikada Carty, penaltı atışını değerlendirerek takımını 1-0 öne geçirdi. Ardından, 34. dakikada McLaughlin’ın attığı golle konuk ekip farkı ikiye çıkardı.

BEŞİKTAŞ DÖNÜŞ YAPTI

İlk yarının sonlarına yaklaşırken, Beşiktaş bir karambol sonrası 43. dakikada Demir Ege Tıknaz’ın golüyle skoru 2-1’e getirdi. Mücadelenin ilk yarısı, İrlanda temsilcisinin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

BEŞİKTAŞ SON ANDA GALİP Geldi

Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Beşiktaş, 49. dakikada Tammy Abraham ile skoru 2-2’ye getirerek eşitliği sağladı. 79. dakikada Joao Mario, Beşiktaş’ı 3-2 öne geçiren golü atarak takımının galibiyetini getirdi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, toplam skorda 7-3 üstünlük sağlayarak UEFA Konferans Ligi play-off etabına adını yazdırdı.

BEŞİKTAŞ’IN GELECEK RAKİBİ

Beşiktaş, play-off turunda, Astana’yı geçerek gelen İsviçre takımının temsilcisi Lausanne Sports ile karşılaşacak. Bu önemli karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.