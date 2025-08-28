Beşiktaş, Lausanne’a 1-0 yenildi

UEFA KONFERANS LİGİ HEYECANI

UEFA Konferans Ligi play-off turunda rövanş maçlarının temposu doruk noktasına ulaştı. Beşiktaş, Ols Gunnar Solskjaer yönetiminde Dolmabahçe’de, Peter Zeidler’in çalıştırdığı İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaştı. Müsabakada Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çaldı. İlk maçta 1-1 beraberlik sağlayan Beşiktaş, rövanşta sahasında Lausanne’a 1-0 kaybederek Avrupa kupalarına veda etti.

İLK YARIDA LAUSANNE’IN GOLÜ

Karşılaşmanın başlarında Beşiktaş, 19’uncu dakikada Rafa’nın penaltı noktasına gönderdiği top ile tehlikeli bir pozisyon yakaladı fakat Abraham’ın vuruşu savunmadan döndü. 42’nci dakikada yine Abraham ile gol fırsatı yakalayan siyah-beyazlılar, bu sefer de başarılı olamadı. İlk yarının sonlarına yaklaşırken 45+2’nci dakikada Oyedeji, Lausanne’a golü kazandırarak devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, direk akademik bir sıkıntıyla karşılaştı. Uduokhai, rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

BEŞİKTAŞ’IN AVUCU BOŞ KALDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ikinci yarı boyunca yaptığı değişikliklerle oyuna müdahale etmeye çalıştı. Ancak, bu çabaları sonucunu vermedi ve başka gol atılamadı. Maç, Lausanne’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlanarak Beşiktaş’ın Avrupa kupalarına veda etmesine neden oldu.