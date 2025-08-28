Beşiktaş, Lausanne’a 1-0 Yenildi

UEFA KONFERANS LİGİ’NDE BEŞİKTAŞ’IN ELENİŞİ

UEFA Konferans Ligi’nin play-off turundaki rövanş heyecanı yaşandı. Ols Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Peter Zeidler’in çalıştırdığı İsviçre ekibi Lausanne ile Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi. 1-1’in ilk maçının rövanşında, Beşiktaş kendi sahasında Lausanne’a 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

LAUSANNE’IN GOLÜ

Karşılaşmanın başında Beşiktaş, 19’uncu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rafa’nın penaltı noktasına çevirdiği top ile tehlikeli bir pozisyon yakaladı. Ancak Abraham’ın vuruşu savunmadan geri döndü. Beşiktaş, 42’nci dakikada yine Abraham ile gole yaklaşsa da istediği sonuca ulaşamadı. Devrin son dakikalarında, 45+2’nci dakikada Oyedeji’nin attığı golle konuk ekip devreyi 1-0 önde kapattı.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarının hemen başında Beşiktaş, Uduokhai’nin sol çizgide rakibine yaptığı müdahale sonucunda kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

SONUÇ ALINAMADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle oyuna müdahale etmeye çalıştı fakat istediği sonucu alamadı.

BEŞİKTAŞ AVRUPA KUPALARINA VEDA ETTİ

Maçta başka gol olmayınca, Beşiktaş sahasında Lausanne’a 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.