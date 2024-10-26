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Spor

“Beşiktaş, Lyon’u Deplasmanda Yendi”

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BEŞİKTAŞ’IN BAŞARISI FRANSA MEDYASINDA!

Beşiktaş’ın Lyon karşısında deplasmanda elde ettiği zafer, Fransa’da geniş bir şekilde yankı buldu. Yerel basın, maçın yıldızlarından olan kaleci Ersin’in başarılı performansını öne çıkartarak “Ersin, kalede devleşti” ifadelerini kullandı.

GEDSON’UN ETKİSİ

Maçtaki golü atan Gedson ise basında övgü dolu sözlerle anıldı. “Gedson, işi bitirdi” şeklinde yorumlar yapıldı. Bu sonuç, Beşiktaş’ın Avrupa’daki iddiasını güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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