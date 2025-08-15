Beşiktaş, Maçlara Böyle Başlarsa Kazanamaz

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş maçında İrlanda ekibi St. Patrick’s’i 3-2 yenerek, adını play-off turuna yazdırdı. İlk maçı da 4-1 kazanmış olan siyah-beyazlı ekip, şimdi İsviçre’nin Lausanne takımıyla mücadele edecek. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, önemli değerlendirmelerde bulundu.

MAÇIN ANALİZİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Solskjaer, “Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı rakibe karşı 4-0 kazanmıştık. Rakibimiz, fırsat verince işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi. Bu hafta da benzerini yaptılar. Maça erken başladılar, çok orta açtılar, golü buldular. İşleri zorlaştılar. Biz oynamaya devam ettik ve iyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz” şeklinde konuştu.

HIZ VE KALİTE ÜZERİNE

Takımın daha hızlı oynaması gerektiğine vurgu yapan deneyimli teknik direktör, “Daha kaliteli, daha hızlı oynamamız gerek diye konuştum devrede. Daha agresif pres yapmamız gerek dedim. Oyuncularım iyi cevap verdi, 2 güzel gol bulduk ve turu geçtik” ifadelerini kullandı.

SAKATLIKLA İLGİLİ BİLGİLER

Mustafa’nın sakatlığı hakkında bilgi veren Solskjaer, şu sözleri kullandı: “Aynı yerden sakatlandı Mustafa Erhan. İyi antrenmanlar yapıyordu. Umudumuz onu 25 dakika oynatıp önümüzdeki maça hazır hale getirmekti. Fakat yine aynı yerden sakatlandı. Hırslı çocuk, oyuna yüzde 100 enerjiyle girdi ama maalesef aynı yerden sakatlandı.”