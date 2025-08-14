Beşiktaş, Maçlara Böyle Başlarsa Kazanamaz

BEŞİKTAŞ, HIZLA TURLARINI GEÇİYOR

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanşında İrlanda’nın St. Patrick’s takımını 3-2 ile geçti. İlk maçı 4-1’lik skorla kazanan siyah-beyazlılar, play-off turuna adını yazdırmayı başardı. Beşiktaş, önümüzdeki turda İsviçre’nin Lausanne ekibiyle karşılaşacak.

SOLSKJAER, GELİŞİM VURGUSU YAPTI

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, önemli yorumlarda bulundu. Solskjaer, “Bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı rakibe karşı 4-0 kazanmıştık. Rakibimiz fırsat verince işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi. Bu hafta da benzerini yaptılar. Maça erken başladılar, çok orta açtılar, golü buldular. İşleri zorlaştılar. Biz oynamaya devam ettik, oynadık. İyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz” dedi.

DAHA HIZLI OYNAMALIYIZ

Daha hızlı ve kaliteli bir oyun gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, “Daha agresif pres yapmamız gerek dedim. Oyuncularım iyi cevap verdi, 2 güzel gol bulduk ve turu geçtik” şeklinde konuştu.

SAKATLIK SORUNU

Mustafa’nın sakatlığı hakkında bilgiler veren Solskjaer, “Aynı yerden sakatlandı Mustafa Erhan. İyi antrenmanlar yapıyordu. Umudumuz onu 25 dakika oynatıp önümüzdeki maça hazır hale getirmekti. Fakat yine aynı yerden sakatlandı. Hırslı çocuk, oyuna yüzde 100 enerjiyle girdi ama maalesef aynı yerden sakatlandı” ifadelerini kullandı.