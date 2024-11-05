Beşiktaş, Malmö ile Zor Maça Çıkıyor

BEŞİKTAŞ- MALMÖ MAÇI ÖNCESİ BASIN TOPLANTISI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında Malmö ile mücadele edecek. Maç, 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30’da gerçekleştirilecek. Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ve oyuncu Cher Ndour, karşılaşma hakkında görüşlerini paylaştı.

NDOUR’UN AÇIKLAMALARI

Basın toplantısında ilk olarak Ndour söz aldı. “Yarın zor bir maç olacak. Fiziksel olarak zor bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bizim daha kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Kalitemizle ve taraftarımızın desteğiyle kazanacağımızı düşünüyorum. Burada çok mutluyum gerçekten. Büyük bir takımın oyuncusuyum. Büyük taraftarı olan takımda oynadığım için çok mutluyum. Hocama çok teşekkür ediyorum bana şans verdiği için.” dedi.