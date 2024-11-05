More
Spor

Beşiktaş, Malmö ile Zor Maça Çıkıyor

besiktas-malmo-ile-zor-maca-cikiyor

BEŞİKTAŞ- MALMÖ MAÇI ÖNCESİ BASIN TOPLANTISI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında Malmö ile mücadele edecek. Maç, 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30’da gerçekleştirilecek. Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ve oyuncu Cher Ndour, karşılaşma hakkında görüşlerini paylaştı.

NDOUR’UN AÇIKLAMALARI

Basın toplantısında ilk olarak Ndour söz aldı. “Yarın zor bir maç olacak. Fiziksel olarak zor bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bizim daha kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Kalitemizle ve taraftarımızın desteğiyle kazanacağımızı düşünüyorum. Burada çok mutluyum gerçekten. Büyük bir takımın oyuncusuyum. Büyük taraftarı olan takımda oynadığım için çok mutluyum. Hocama çok teşekkür ediyorum bana şans verdiği için.” dedi.

ÖNEMLİ

Ekonomi

ABD Başkanlık Seçimleri Küresel Olarak İzleniyor!

ABD başkanlık seçimlerine sayılı günler kala küresel piyasalarda karışık bir hava hakim. Anketlerdeki yakın sonuçlar ve siyasi belirsizlikler yatırımcıların ilgisini çekiyor.
Manşet

Cezayirli Boksör Imane Khelif Hakkında Rapor!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanacak boksör Imane Khelif'in "Tıbbi olarak erkek" olduğu yönündeki iddialar üzerine, basında raporlar yayımlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.