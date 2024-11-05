Beşiktaş, Malmö Maçına Hazırlandı!

MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR

UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında, yarın evinde İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak olan takım, antrenmanını bugün yaparak hazırlıklarını sonlandırdı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen idman öncesinde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, futbolcularla salonda bir toplantı yaptı.

TATBİKAT VE STRATEJİ ÇALIŞMALARI

Antrenman, sporcuların ısınma hareketleriyle başladıktan sonra, gruplar halinde koşularla devam etti. İdmanın basına kapalı olan bölümünde ise Malmö karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalara odaklanıldı.