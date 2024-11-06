Beşiktaş – Malmö Maçının 11’leri Açıklandı

BEŞİKTAŞ, MALMÖ İLE MAÇ YAPIYOR

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta kapsamında Beşiktaş, Malmö ile karşılaşacak. Son olarak Lyon’u deplasmanda yenen Beşiktaş, bu maçta 3 puan hedefliyor. Müsabakanın başlama saati 18.30 olarak belirlendi.

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UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Beşiktaş, Malmö’yü kendi sahasında ağırlıyor. Daha önce Ajax ve Eintracht Frankfurt’a mağlup olan Beşiktaş, Lyon karşısında Gedson’un attığı golle galip gelmişti ve şimdi Malmö sınavını da kazanmayı amaçlıyor.

İKİ TAKIMIN KADROLARI

Beşiktaş’ın kadrosu: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muci, Rafa, Joao Mario, Semih.

Malmö’nün kadrosu: Friedrich, Zötterström, Jansson, Rösier, Busanello, Johnsen, Pena, Bolin, Christiansen, Botheim, Thelin.