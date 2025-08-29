Beşiktaş, Moatasem Al-Musrati’yi Hellas Verona’ya kiraladı

SÜREÇTE HAREKETLİ GÜNLER

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre’nin Lausanne takımına karşı yaşanan mağlubiyetin ardından, Beşiktaş’ta hareketli saatler yaşanıyor. Takım, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı ve bir veda daha gerçekleşti.

ALMUSRATI’NIN KİRALAMA DETAYLARI

Beşiktaş, tecrübeli orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati’yi İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona’ya kiraladığını açıkladı. İtalyan kulübü, Beşiktaş’a 2 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek ve Al-Musrati için 7 milyon euro tutarında bir satın alma opsiyonu bulunuyor.

KAMUYA YAPILAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2 milyon euro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7 milyon euro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

TRANSFER GEÇMİŞİ

Moatasem Al-Musrati, 2023-2024 sezonunun devre arasında Braga’dan 12 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilirken, Beşiktaş formasını 38 kez giymiştir. Piyasa değeri 8 milyon euro civarında olan futbolcu, bu süre zarfında 3 gol kaydetti. Al-Musrati, geçen sezonun ikinci yarısını ise Fransız ekibi Monaco’da kiralık olarak geçirdi.