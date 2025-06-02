Beşiktaş, Onyekuru İddialarını Yalanladı

BEŞİKTAŞ’TA TRANSFER HAVA RÜZGARI

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu 62 puanla 4. sırada tamamlayan Beşiktaş’ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen siyah-beyazlıların, kariyerine Suudi Arabistan takımı Al Fayha’da devam eden Henry Onyekuru ile ilgilendiği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Beşiktaş, Onyekuru ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı.

DOĞRULANMAYAN HABERLER

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün profesyonel futbolcu Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır” denildi. Kulüp, futbol takımıyla ilgili gelişmelerin resmi kanallardan takip edilmesini, resmi olarak paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica etti.

ONYEKURU’NUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

30 Haziran’da Al Fayha ile olan sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon yaşadığı sakatlığı nedeniyle sadece 4 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı yapamadı.

3 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcu, Galatasaray’da 71 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 22 gol ile 12 asist kaydetti. Adana Demirspor’da da 30 maçta 8 gol ve 3 asist ile oynadı. Onyekuru’nun geçmişteki başarıları, Beşiktaş’ın transfer heyeti için bir cazibe unsuru olsa da mevcut durumda herhangi bir ilerleme kaydedilmedi.