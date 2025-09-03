Beşiktaş, Savunmada Zayıf Kalıyor

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE ELENME VE KONFERANS LİGİ’NE GEÇİŞ

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’ndan mücadeleye başlayan Beşiktaş, Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk’e karşı 4-2 ve 2-0’lık sonuçlarla elenerek UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda İrlanda temsilcisi St Patrick ile eşleşti. Siyah-beyazlılar, rakibini 4-1 ve 3-2’lik skorlarla geçerek play-off aşamasına yükseldi.

AVRUPA’DA VEDA

Bu turda İsviçre ekibi Lausanne ile oynadığı deplasman maçında 1-1 berabere kalan Beşiktaş, rövanşında sahasında 1-0 kaybederek Avrupa kupalarına veda etti. Ayrıca Süper Lig’de, Eyüpspor’u 2-1 yenmeyi başaran takım, Corendon Alanyaspor’a ise 2-0’lık skorla mağlup oldu.

KALENİ GOLLERDEN KORUYAMADI

Siyah-beyazlı ekip, oynadığı 8 maçta kalesini bir türlü gole kapatamadı. Bu süreçte Beşiktaş, 14 gol yiyerek zor günler geçirdi. Rakip ağına ise 12 kez gol atmayı başardı. İstanbul temsilcisi, en fazla golü ise Tüpraş Stadyumu’nda Shakhtar Donetsk’e karşı aldığı 4-2’lik mağlubiyette gördü.

EN KÖTÜ PERFORMANS 2019-2020’DEN SONRA

Beşiktaş, bu sezon ilk 8 maçta 17 gol yediği 2019-2020 sezonundan sonra en kötü savunma performansını ortaya koydu. O dönem 6 Süper Lig karşılaşmasında 12 gol yedi. Avrupa Ligi grup aşamasında ise 2 maçı 5 golle tamamladı. 2020-2021 sezonunda ligdeki 6 karşılaşmada ağları 9 kez havalandıran Beşiktaş, Avrupa Ligi elemelerinde 2 maçta da rakiplerine 4 gol izni verdi.

2023-2024 SEZONU GOL İZİNLERİ

2023-2024 sezonunda 6’sı UEFA Konferans Ligi elemeleri, 2’si de Süper Lig olmak üzere 8 karşılaşmada sadece 6 gol yiyen Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 5, Avrupa Ligi elemelerinde 2 ve Süper Kupa’da 1 karşılaşmada 8 gol gördü.