Beşiktaş, St. Patrick’s’i 3-2 geçti

UEFA KONFERANS LİGİ HEYECANI

UEFA Konferans Ligi’nin 3. eleme turunda rövanş maçları büyük bir heyecanla gerçekleşiyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Stephen Kenny’nin çalıştırdığı İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile, Portekizli hakem Antonio Nobre yönetiminde Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 4-1 kazandığı ilk maçın rövanşında rakibine 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2’lik skorla galip gelmeyi başararak, play-off turuna katılmayı başardı.

ST. PATRICK’S’IN ÖNE GEÇİŞİ

Karşılaşmanın başlangıcında, henüz 9. saniyede penaltı kazanan St. Patrick’s, 3. dakikada Carty’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Daha sonra 34. dakikada McLaughlin’ın attığı golle konuk ekip farkı ikiye çıkararak durumu 2-0 yaptı.

Beşiktaş, ilk yarının sonlarına yaklaşırken ceza sahasında yaşanan karambolden faydalanarak, Demir Ege Tıknaz’ın 43. dakikada attığı golle skoru 2-1’e taşıdı. İlk yarı, İrlanda temsilcisinin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında ise hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş, 49. dakikada Tammy Abraham ile skoru 2-2’ye eşitledi. 79. dakikada Joao Mario’nun attığı golle Beşiktaş 3-2 öne geçti.

BEŞİKTAŞ’IN PLAY-OFF TURU

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, toplam skorda 7-3 üstünlük elde ederek UEFA Konferans Ligi play-off etabına geçmeyi başardı. Beşiktaş, play-off turunda ise Astana’yı geçen İsviçreli Lausanne Sports ile karşılaşacak. Play-off maçları 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

