Beşiktaş, St. Patrick’s’i 3-2 Yendi

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick’s’i 3-2 yenerek önemli bir zafer elde etti. İlk maçta da 4-1’lik galibiyet alan siyah-beyazlı takım, play-off turuna geçmeyi başardı. Beşiktaş, bir sonraki aşamada İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak.

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Maç sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmayı değerlendirdi. Solskjaer, “Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı rakibe karşı 4-0 kazanmıştık. Rakibimiz, fırsat verince işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi. Bu hafta da benzerini yaptılar. Maça erken başladılar, çok orta açtılar, golü buldular. İşleri zorlaştılar. Biz oynamaya devam ettik, oynadık. İyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz” şeklinde konuştu.

HASAN’IN SAKATLIĞI

Beşiktaş’ın oyuncusu Mustafa’nın sakatlığı hakkında da bilgi veren Solskjaer, “Aynı yerden sakatlandı Mustafa Erhan. İyi antrenmanlar yapıyordu. Umudumuz onu 25 dakika oynatıp önümüzdeki maça hazır hale getirmekti. Fakat yine aynı yerden sakatlandı. Hırslı çocuk, oyuna yüzde 100 enerjiyle girdi ama maalesef aynı yerden sakatlandı” dedi.