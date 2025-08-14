Beşiktaş, ST. PATRICK’S’i 3-2 yendi

UEFA KONFERANS LİGİ’NDE BEŞİKTAŞ, RÖVANŞTA GÜLDÜ

UEFA Konferans Ligi’nin 3. eleme turunda rövanş maçları büyük bir heyecanla devam ediyor. Ole Gunnar Solskjaer’in yönettiği Beşiktaş, Stephen Kenny’nin çalıştırdığı İrlanda ekibi St. Patrick’s ile Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi. Portekizli hakem Antonio Nobre’nin yönettiği bu müsabakada Beşiktaş, 4-1 kazandığı ilk maçın rövanşında, rakibi 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2’lik galibiyetle sahadan ayrılmayı başardı ve play-off turuna adını yazdırdı.

ERKEN GOL VE ÜSTÜNLÜK İRLANDA’DAN

Karşılaşmaya hızlı başlayan St. Patrick’s, 9. saniyede penaltı kazandı. 3. dakikada Carty’nin kullandığı penaltı ile İrlanda temsilcisi 1-0 öne geçti. Ardından 34. dakikada McLaughlin ile farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş’ın zor günler geçirdiği ilk yarıda, konuk ekibin bu üstünlüğü dikkat çekti.

İlk yarının son dakikalarında Beşiktaş, ceza sahasında oluşan karambolda Demir Ege Tıknaz’ın 43. dakikada attığı golle durumu 2-1’e getirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 49. dakikada Tammy Abraham’ın golüyle skoru 2-2 eşitledi. Mücadelenin 79. dakikasında Joao Mario, Beşiktaş’ı 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

BEŞİKTAŞ PLAY-OFF’A YÜKSELDİ

Aldığı bu sonuçla birlikte Beşiktaş, toplam skorda 7-3’lük üstünlük sağlayarak adını Konferans Ligi play-off etabına yazdırdı. Şimdi gözler, Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’nde play-off turunda karşılaşacağı rakibine çevrildi. Beşiktaş, bu turda Astana’yı geçen İsviçre ekibi Lausanne Sports ile mücadele edecek ve bu maçlar 21 ve 28 Ağustos’ta oynanacak.