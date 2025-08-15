Beşiktaş, St. Patrick’s’i 3-2 yendi

UEFA KONFERANS LİGİ’NDE HEYECAN DOLU RÖVANŞ MAÇI

UEFA Konferans Ligi’nin 3. eleme turunda rövanş mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Stephen Kenny’nin teknik direktörlüğündeki İrlanda ekibi St. Patrick’s ile Dolmabahçe’de karşılaştı. Portekizli hakem Antonio Nobre’nin yönettiği bu kritik karşılaşmada Beşiktaş, 4-1’lik ilk maçın rövanşında rakibine 3-2’lik skorla üstünlük sağladı ve play-off turuna adını yazdırmış oldu.

ST. PATRICK’S İKİ GOLLE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşma, St. Patrick’s’in 9. saniyede kazandığı penaltı ile başladı. 3. dakikada Carty, penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. İrlanda temsilcisi, 34. dakikada McLaughlin’ın attığı golle farkı ikiye çıkardı ve maçta durum 2-0’a geldi.

Beşiktaş, ilk yarının bitimine kısa zaman kala 43. dakikada ceza sahasında meydana gelen karambol sonucu Demir Ege Tıknaz’ın attığı golle durumu 2-1’e getirdi. Bu şekilde ilk yarı, St. Patrick’s’in 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇIN İKİNCİ YARISINDA BEŞİKTAŞ RÜZGARI

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 49. dakikada Tammy Abraham’ın golüyle skoru 2-2’ye eşitledi. Mücadelenin sonlarına yaklaşırken, 79. dakikada Joao Mario, Beşiktaş’ı 3-2 öne geçirerek takımının galibiyetine katkı sağladı. Bu sonuçla beraber Beşiktaş, toplam skorda 7-3’lük üstünlük elde ederek UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi.

BEŞİKTAŞ’IN GELECEK RAKİBİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, Astana’yı eleyen İsviçre ekibi Lausanne Sports ile eşleşti. Play-off aşamasındaki maçların tarihlerinin 21 ve 28 Ağustos olarak belirlendiği açıklandı.