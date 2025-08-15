Beşiktaş, St. Patrick’s’i 3-2 yendi

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında İrlanda temsilcisi St. Patrick’s’i 3-2 yenmeyi başardı. İlk maçı da 4-1’lik skorla kazanan siyah-beyazlı takım, adını play-off turuna yazdırdı. Beşiktaş, play-off aşamasında İsviçre takımı Lausanne ile karşılaşacak.

SOLSKJAER’IN AÇIKLAMALARI

Maç sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmayı değerlendirdi. Solskjaer, “Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı rakibe karşı 4-0 kazanmıştık. Rakibimiz, fırsat verince işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi. Bu hafta da benzerini yaptılar. Maça erken başladılar, çok orta açtılar, golü buldular. İşleri zorlaştılar. Biz oynamaya devam ettik, oynadık. İyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz.” diye konuştu.

HIZLI OYNAMAK OLDUKÇA ÖNEMLİ

Deneyimli teknik adam, takımın daha hızlı oynaması gerektiğini belirtti ve şöyle söyledi: “Daha kaliteli, daha hızlı oynamamız gerek diye konuştum devrede. Daha agresif pres yapmamız gerek dedim. Oyuncularım iyi cevap verdi, 2 güzel gol bulduk ve turu geçtik.”

MUHAFAZA EDİLMEK İSTENEN SAKATLIK

Mustafa’nın sakatlığı hakkında da konuşan Solskjaer, şu şekilde ifade etti: “Aynı yerden sakatlandı Mustafa Erhan. İyi antrenmanlar yapıyordu. Umudumuz onu 25 dakika oynatıp önümüzdeki maça hazır hale getirmekti. Fakat yine aynı yerden sakatlandı. Hırslı çocuk, oyuna yüzde 100 enerjiyle girdi ama maalesef aynı yerden sakatlandı.”