Beşiktaş, St. Patrick’s’i 3-2 yendi

BEŞİKTAŞ’IN UEFA KONFERANS LİGİ’NDEKİ BAŞARISI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş maçında İrlanda ekibi St. Patrick’s’i 3-2 yenerek bir üst tura adını yazdırdı. İlk maçı da 4-1 kazanarak rakibini saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak.

SOLSKJAER’İN DEĞERLENDİRMELERİ

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmayı değerlendirdi. “Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı rakibe karşı 4-0 kazanmıştık” ifadelerini kullanan Solskjaer, rakiplerinin savunmadaki dayanıklılığına dikkat çekti. “Rakibimiz, fırsat verince işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi. Bu hafta da benzerini yaptılar” diyerek rakiplerinin stratejisini anlattı. Maçın başında yaşanan zorluklara rağmen, Beşiktaş’ın kazanma arzusundan ödün vermediği belirtti. “İyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz” dedi.

HIZLI OYNAMANIN ÖNEMİ

Solskjaer, takımın hızlı oynaması gerektiğini vurgulayarak, “Daha kaliteli, daha hızlı oynamamız gerek diye konuştum devrede. Daha agresif pres yapmamız gerek dedim” şeklinde konuştu. Oyuncularının bu talimata iyi bir şekilde cevap verdiğini belirten Solskjaer, iki güzel gol bulduklarını ve turu geçtiklerini ifade etti.

MUHAFAZANIN SIKINTILARI

Mustafa’nın sakatlığıyla ilgili olarak da bilgi veren Solskjaer, “Aynı yerden sakatlandı Mustafa Erhan. İyi antrenmanlar yapıyordu. Umudumuz onu 25 dakika oynatıp önümüzdeki maça hazır hale getirmekti. Fakat yine aynı yerden sakatlandı” dedi. Mustafa’nın hırslı bir oyuncu olduğunu belirten Solskjaer, “Oyuna yüzde 100 enerjiyle girdi ama maalesef aynı yerden sakatlandı” ifadeleriyle durumu özetledi.