Beşiktaş, St. Patrick’s’i 4-1 yenerek kazandı

UEFA KONFERANS LİGİ HEYECANI SÜRÜYOR

UEFA Konferans Ligi’nin 3. eleme turunda yer alan maçlar heyecanla devam ediyor. İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile Beşiktaş, Sloven hakem David Smajc’ın yönettiği karşılaşmada, Tallaght Stadyumu’nda bir araya geldi. Beşiktaş, rakibini ilk yarıda attığı 4 golle 4-1’lik skorla mağlup etti.

BEŞİKTAŞ İLK YARIDA FARK YARATTI

Karşılaşmada Beşiktaş, 8. dakikada Joao Mario’nun attığı golle öne geçti. 14. dakikada Tammy Abraham, siyah-beyazlı ekibi 2-0’lık skorla üstün duruma getirdi. 23. dakikada tekrar sahneye çıkan Abraham, skoru 3-0’a taşıdı. 43. dakikada ceza sahasında Abraham’a yapılan faul sonrası hakem penaltı kararı verdi.

ABRAHAM TARİHE GEÇTİ

Penaltı atışında topun başına geçen Abraham, bu fırsatı iyi değerlendirdi ve hat-trick yaparak takımının farkı 4’e çıkarmasını sağladı. Böylece İngiliz oyuncu, bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk Beşiktaşlı futbolcu unvanını elde etti. İlk yarı 4-0’lık Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda 49. dakikada St. Patrick’s’ten Simon Power, farkı 3’e indirdi. 59. dakikada Ernest Muçi sakatlık yaşayarak yerini Keny Arroyo’ya bıraktı. Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş, karşılaşmayı 4-1’lik skorla kazandı.

RÖVANŞ TARAFTARINI BEKLİYOR

Beşiktaş, rövanş maçında 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’da sahasında St. Patrick’s’i konuk edecek.

PLAY-OFF TARİHLERİ BELİRLENDİ

Eğer Beşiktaş, St. Patrick’s’i eleyebilirse, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile Kazakistan ekibi Astana’nın galibi ile karşılaşacak. Lausanne, ilk maçında Astana’yı 3-1 yenerek tura avantajlı bir başlangıç yapmış durumda. Konferans Ligi’nde play-off maçları 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.