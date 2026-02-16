Beşiktaş’ta El Bilal Toure’den Üzücü Haber

SİYAH-BEYAZLI KULÜPTE AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten gelen bilgiye göre, “Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig’de RAMS Başakşehir ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure’nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir.” denildi.

FUTBOLCUNUN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Açıklamada, El Bilal Toure’nin tedavisine hemen başlandığı bilgisi paylaşıldı. Kulüp sağlık ekibi, futbolcunun durumu ile ilgili gelişmeleri takip ediyor.