Beşiktaş’ta Immobile Dönemi Sona Erdi

SEZONA HIZLI BAŞLANGIÇ

Süper Lig’de yeni sezonun başlangıcında Beşiktaş’ın transfer ettiği yıldız futbolcu Ciro Immobile, gösterdiği performans ile oldukça dikkat çekti. İtalyan uluslararası futbolcu, taraftarların ve spor yorumcularının büyük beğenisini kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Ancak, Ciro Immobile’nin son 12 maçta yalnızca 2 gol atması, bu başarılı başlangıcın ardından hayal kırıklığı yarattı. Tecrübeli futbolcunun yaşadığı bu düşüş, Beşiktaş yönetimi ve taraftarları için ağır bir fatura getirdi. Başlangıçta gösterdiği yüksek performans ile takımının Süper Lig’deki ve Avrupa’daki yenilgisiz serisinde büyük rol oynarken, takımın Süper Kupayı ezeli rakibi Galatasaray’a karşı 5-0 kazanmasında da etkisi büyüktü.

İLK DÖNEMDEKİ BAŞARI

Sezonun ilk döneminde, Ciro Immobile, ligde 9 maçta 8 gol atarak ve Süper Kupa finalinde de Galatasaray’a 2 gol bularak büyük bir katkı sağlamıştı. Fakat bu form grafiği, son zamanlarda istenen seviyeden uzaklaşınca, Beşiktaş için yeni bir çözüm arayışı doğdu.