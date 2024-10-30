Beşiktaş’ta İsyan Devam Ediyor!

DURUMUN KRİTİK ANALİZİ

Beşiktaş, derbinin ardından hakem Arda Kardeşler üzerinde yoğun bir eleştiri yapıyor. Siyah-beyazlı takım, özellikle Galatasaray’ın oyuncuları Sanchez ile Barış Alper’in kırmızı kart görmemesini problem haline getiriyor. Şimdi, bu durumu daha ayrıntılı inceleyelim.

BEŞİKTAŞ’IN TEPKİLERİ

Beşiktaş taraftarları ve yönetimi, derbide verilen hakem kararlarını adil bulmuyor. Bu nedenle, hem Sanchez hem de Barış Alper’in hareketleri karşısında hakemin sessiz kalması büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Taraftarlar, hakemin bu kararlarını eleştiriyor ve bu durum kulüp içerisinde büyük bir tepkiye neden oluyor.

HAKEMİN PERFORMANSI

Hakem Arda Kardeşler, derbideki yönetimiyle Beşiktaş tarafından hedef alınıyor. Özellikle önemli anlarda verdiği kararların, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından sorgulanması, maça olan etkisini artırıyor. Bu durumun, Beşiktaş’ın gelecekteki maçları üzerinde de etkili olabileceği düşünülüyor.

Beşiktaş, derbinin sonucundan duyduğu rahatsızlığı dile getirirken yalnızca maçın sonucu değil, hakem yönetimi de gündemdeki sıcak konular arasında yer alıyor. Bu durum, takımın psikolojisini ve motivasyonunu doğrudan etkiliyor.