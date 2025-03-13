Beşiktaş’ta Kadro Yenilemesi Başladı

Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı ve yönetim, 2025-2026 sezonu için hazırlıklara başladı. Scout ekibinin başına atanan Eduard Graf ile teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yoğun toplantılar yapan siyah-beyazlılar, gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye girişti.

5 İSİM GÜVENCE ALTINDA

Siyah-beyazlı yönetim, gerçekleştirdikleri görüşmeler neticesinde belirledikleri 5 oyuncuyu takımın vazgeçilmezleri olarak tanımladı. Rafa Silva’nın hücumdaki öncülüğü, Gedson Fernandes’in orta alandaki dinamizmi, Mert Günok’un kalede sağladığı güvenilirlik ve genç yetenekler Keny Arroyo ile Elan Ricardo’nun gelecekteki potansiyeli, kulübün gelecek planlarının temel taşlarını oluşturuyor. Bu oyuncular, yeni sezonda takımın iskeletini meydana getirecek.

YÜKSEK MAAŞLI OYUNCULARA VEDA

Beşiktaş’ın transfer stratejisinin öncelikli amacı, yüksek maaşla sözleşmesi bulunan oyuncuların takımdan gönderilmesi olacak. Kulüp, mali yapısını düzeltme ve yeni transferler için kaynak yaratma hedefi doğrultusunda, bu oyunculara gelen teklifleri değerlendirecek. Hangi futbolcuların bu durumda olduğu henüz kesinlik kazanmasa da, yüksek maaş yükü taşıyan bazı deneyimli isimlerin ayrılması bekleniyor.

YENİ TRANSFERLER YOLDA

Beşiktaş, mevcut kadroyu düzenlerken aynı zamanda yeni transfer hedeflerini belirlemeye başladı. Eduard Graf liderliğindeki scout ekibi ve Ole Gunnar Solskjaer’in teknik vizyonu doğrultusunda, sezon sonunda transfer listesinde bulunan isimler için harekete geçilecek. Siyah-beyazlılar, genç ve potansiyelli futbolcular ile takımı ileri seviyelere taşıyacak tecrübeli oyuncular arayışında.