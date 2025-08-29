Spor

Beşiktaş’ta O. G. Solskjaer Dönemi Sona Erdi

BEŞİKTAŞ EUROPA DEFTERİNİ KAPATIYOR

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında İsviçre temsilcisi Lausanne’a 1-0 yenilerek Avrupa defterini kapatmış durumda. Maçın ardından Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i acil olarak toplantıya çağırdı. İkili arasında gerçekleşen yaklaşık yarım saatlik görüşme sonucunda ayrılık kararı alındı.

AYRILIK KARARI KESİNLEŞTİ

Siyah-beyazlı kulüp, Solskjaer ile yolların ayrıldığına dair yaptığı yazılı açıklamada, “Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.” ifadelerine yer verdi. Başkan Serdal Adalı, toplantı sonrası da Solskjaer’e bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür etti.

NORVEÇLİ ÇALIŞTIRICININ PERFORMANSI

Beşiktaş’ın başında 29 maça çıkan Norveçli teknik direktör, bu süreçte toplamda 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

