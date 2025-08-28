Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer ayrıldı

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA MACERASI SONA ERDİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında İsviçre’in Lausanne takımına 1-0 yenilerek, Avrupa serüvenini noktalamış oldu. Maçın sonunda, Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i acil bir toplantıya davet etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından, iki taraf arasında ayrılık kararı alındı.

YOL AYRIMI RESMİLEŞTİ

Beşiktaş kulübü, Solskjaer ile yolların ayrıldığını duyuran bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz, yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.” ifadeleri yer aldı. Başkan Serdal Adalı, Solskjaer’e bugüne kadar sağladığı katkılar için teşekkür etti.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Norveçli teknik adam, Beşiktaş’ın başında toplamda 29 maça çıkarken, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Bu performans, kulübün hedeflerinin gerisinde kalmasına neden oldu.