Beşiktaş’ta Seçim Heyecanı Başladı!

GENEL KURUL HEYECANI

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde 11 Mayıs 2025 Pazar günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi büyük bir heyecan yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulübün mevcut başkanı Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy, yönetim kurulu listelerini Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar’a teslim ederek resmi olarak açıkladı. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilecek bu seçimde, kulübün yeni başkanı ve yönetimi belirlenecek. İşte Adalı ve Aksoy’un asil ve yedek yönetim kurulu üyeleri.

SERDAL ADALI’YLA GÜÇLÜ EKİP

Mevcut başkan Serdal Adalı, spor, iş ve siyaset dünyasından tanınan isimlerle güçlü bir ekip oluşturdu. Adalı, 29 Aralık 2024’teki olağanüstü seçimli genel kurulda Hüseyin Yücel’i geride bırakarak Beşiktaş’ın 37. başkanı seçilmişti. Yeni dönemde de iddialı bir yönetimle yola devam etmek isteyen Adalı, listesinde iş dünyasından etkili isimler ile kulübe yakın yöneticilere yer verdi. Hakan Daltaban ve Özkan Arseven gibi deneyimli isimler, Adalı’nın önceki yönetimlerinde de görev almış olan yöneticilerdir.

GÜRKAN AKSOY’UN YENİLİKÇİ VİZYONU

Başkan adayı Gürkan Aksoy, yenilikçi projeleriyle kulübü borç yükünden kurtarmayı ve taraftar odaklı bir yönetim oluşturmayı hedefliyor. Aksoy, 3 Mayıs 2025’te yaptığı basın toplantısında, yerli teknik direktörle çalışacaklarını ve Dikilitaş projesi gibi “oldu bittiye getirilen” kararları eleştirmişti. Aksoy’un yönetim kurulu listesi, taraftar tabanına hitap eden ve kulübün mali yapısını düzeltmeyi hedefleyen isimlerden oluşuyor. Safiye Taylan ve Cem Şendur, Aksoy’un vizyonunda önemli rollere sahip olacak.