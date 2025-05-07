Beşiktaş’ta Seçim Heyecanı Var!

SEÇİM HEYECANI ARTIRDI

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 11 Mayıs 2025 Pazar günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul için hazırlıklarını sürdürüyor. Mevcut başkan Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy’un yönetim kurulu listeleri, Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar’a teslim edilerek resmi olarak duyuruldu. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşecek olan bu seçimde, kulübün yeni başkanı ve yönetim kurulunun kim olacağı belirlenecek. İşte Adalı ve Aksoy’un asil ve yedek yönetim kurulu üyeleri…

SERDAL ADALI’NIN GÜÇLÜ EKİBİ

Mevcut başkan Serdal Adalı, spor, iş ve siyaset dünyasından tanınmış isimlerle güçlü bir ekip oluşturdu. Adalı, 29 Aralık 2024 tarihinde yapılan olağanüstü seçimde Hüseyin Yücel’i geride bırakarak Beşiktaş’ın 37. başkanı olarak seçilmişti. Yeni dönemde de oldukça iddialı bir yönetimle ilerlemeyi hedefliyor. Adalı’nın listesinde iş dünyasında önemli isimler ve kulübe yakın yöneticiler öne çıkıyor. Özellikle Hakan Daltaban ve Özkan Arseven gibi, Adalı’nın daha önceki yönetimlerinde de görev almış deneyimli isimler dikkat çekiyor.

GÜRKAN AKSOY’UN PROJELERİ

Başkan adayı Gürkan Aksoy, kulübü borç yükünden kurtarmak için yenilikçi projelere odaklanmayı ve taraftar merkezli bir yönetim anlayışını benimsiyor. Aksoy, 3 Mayıs 2025’te gerçekleştirdiği basın toplantısında yerli teknik direktörle çalışacaklarını ve Dikilitaş projesi gibi “oldu bittiye getirilen” kararları eleştirmişti. Aksoy’un yönetim kurulu listesi, taraftar tabanına hitap eden ve kulübün mali yapısını düzeltmeyi amaçlayan isimlerden oluşuyor. Safiye Taylan ve Cem Şendur gibi üyeler, Aksoy’un vizyonunda önemli rollere sahip olacak.