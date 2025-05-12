Spor

Beşiktaş’ta Serdal Adalı, Yeniden Başkan

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BEŞİKTAŞ’TA SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Beşiktaş’ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul sona erdi. Ataköy Atletizm Salonu’nda yaklaşık 10 saat süren seçimde Serdal Adalı, başkanlık görevine yeniden seçildi. Oy kullanma işlemi sabah 10.00’da başladı ve salon kapıları saat 17.00 itibarıyla kapandı.

YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

Serdal Adalı, 30 sandığın tamamında rakibi Gürkan Aksoy’a karşı daha fazla oy alarak toplamda 4 bin 648 oy topladı. Gürkan Aksoy ise 447 oy aldı. Serdal Adalı, bir sonraki genel kurula kadar 3 yıl boyunca Beşiktaş’ın başkanlığını üstlenecek.

SERDAL ADALI’NIN YARIŞ TARİHİ

Serdal Adalı, Beşiktaş’ın başkanı olabilmek için daha önce 4 kez yarışa girmişti. Yıldırım Demirören ve Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. 2013’te Fikret Orman, 2019’da Ahmet Nur Çebi ve 2023’te Hasan Arat’a karşı girdiği başkanlık yarışında başarısız olmuştu. Adalı, 2024 yılındaki olağanüstü seçimde ise Hüseyin Yücel’in önünde birinci oldu.

SEÇİM SANDIKLARINDAN ALINAN SONUÇLAR

30 sandıkta elde edilen sonuçlar şu şekilde:

1. sandık: Serdal Adalı: 102 – Gürkan Aksoy: 9
2. sandık: Serdal Adalı: 96 – Gürkan Aksoy: 10
3. sandık: Serdal Adalı: 146 – Gürkan Aksoy: 18
4. sandık: Serdal Adalı: 175 – Gürkan Aksoy: 23
5. sandık: Serdal Adalı: 167 – Gürkan Aksoy: 17
6. sandık: Serdal Adalı: 180 – Gürkan Aksoy: 23
7. sandık: Serdal Adalı: 171 – Gürkan Aksoy: 23
8. sandık: Serdal Adalı: 167 – Gürkan Aksoy: 21
9. sandık: Serdal Adalı: 128 – Gürkan Aksoy: 21
10. sandık: Serdal Adalı: 161 – Gürkan Aksoy: 20
11. sandık: Serdal Adalı: 159 – Gürkan Aksoy: 21
12. sandık: Serdal Adalı: 147 – Gürkan Aksoy: 14
13. sandık: Serdal Adalı: 139 – Gürkan Aksoy: 13
14. sandık: Serdal Adalı: 146 – Gürkan Aksoy: 9
15. sandık: Serdal Adalı: 168 – Gürkan Aksoy: 14
16. sandık: Serdal Adalı: 171 – Gürkan Aksoy: 16
17. sandık: Serdal Adalı: 157 – Gürkan Aksoy: 18
18. sandık: Serdal Adalı: 146 – Gürkan Aksoy: 17
19. sandık: Serdal Adalı: 146 – Gürkan Aksoy: 17
20. sandık: Serdal Adalı: 187 – Gürkan Aksoy: 25
21. sandık: Serdal Adalı: 173 – Gürkan Aksoy: 9
22. sandık: Serdal Adalı: 183 – Gürkan Aksoy: 11
23. sandık: Serdal Adalı: 133 – Gürkan Aksoy: 15
24. sandık: Serdal Adalı: 156 – Gürkan Aksoy: 9
25. sandık: Serdal Adalı: 98 – Gürkan Aksoy: 10
26. sandık: Serdal Adalı: 148 – Gürkan Aksoy: 3
27. sandık: Serdal Adalı: 194 – Gürkan Aksoy: 6
28. sandık: Serdal Adalı: 99 – Gürkan Aksoy: 9
29. sandık: Serdal Adalı: 135 – Gürkan Aksoy: 12
30. sandık: Serdal Adalı: 123 – Gürkan Aksoy: 17

ADALI’NIN YENİ YÖNETİMİ

Serdal Adalı’nın listesi şu şekilde oluşuyor:

Asil Üyeler
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Kaan Kasacı
Uğur Fora
Orhan Özalp
Toygun Batallı
Çağatay Abraş
Özkan Arseven
Merve Öztopaloğlu
Mehmet Sarımermer

Yedek Üyeler
Aykan Aydın
Aykut Torunoğulları
Turgut Koç
Esra Sayın
İbrahim Şafak Sağlam

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