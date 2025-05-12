Beşiktaş’ta Serdal Adalı, Yeniden Başkan

BEŞİKTAŞ’TA SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Beşiktaş’ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul sona erdi. Ataköy Atletizm Salonu’nda yaklaşık 10 saat süren seçimde Serdal Adalı, başkanlık görevine yeniden seçildi. Oy kullanma işlemi sabah 10.00’da başladı ve salon kapıları saat 17.00 itibarıyla kapandı.

YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

Serdal Adalı, 30 sandığın tamamında rakibi Gürkan Aksoy’a karşı daha fazla oy alarak toplamda 4 bin 648 oy topladı. Gürkan Aksoy ise 447 oy aldı. Serdal Adalı, bir sonraki genel kurula kadar 3 yıl boyunca Beşiktaş’ın başkanlığını üstlenecek.

SERDAL ADALI’NIN YARIŞ TARİHİ

Serdal Adalı, Beşiktaş’ın başkanı olabilmek için daha önce 4 kez yarışa girmişti. Yıldırım Demirören ve Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. 2013’te Fikret Orman, 2019’da Ahmet Nur Çebi ve 2023’te Hasan Arat’a karşı girdiği başkanlık yarışında başarısız olmuştu. Adalı, 2024 yılındaki olağanüstü seçimde ise Hüseyin Yücel’in önünde birinci oldu.

SEÇİM SANDIKLARINDAN ALINAN SONUÇLAR

30 sandıkta elde edilen sonuçlar şu şekilde:

1. sandık: Serdal Adalı: 102 – Gürkan Aksoy: 9

2. sandık: Serdal Adalı: 96 – Gürkan Aksoy: 10

3. sandık: Serdal Adalı: 146 – Gürkan Aksoy: 18

4. sandık: Serdal Adalı: 175 – Gürkan Aksoy: 23

5. sandık: Serdal Adalı: 167 – Gürkan Aksoy: 17

6. sandık: Serdal Adalı: 180 – Gürkan Aksoy: 23

7. sandık: Serdal Adalı: 171 – Gürkan Aksoy: 23

8. sandık: Serdal Adalı: 167 – Gürkan Aksoy: 21

9. sandık: Serdal Adalı: 128 – Gürkan Aksoy: 21

10. sandık: Serdal Adalı: 161 – Gürkan Aksoy: 20

11. sandık: Serdal Adalı: 159 – Gürkan Aksoy: 21

12. sandık: Serdal Adalı: 147 – Gürkan Aksoy: 14

13. sandık: Serdal Adalı: 139 – Gürkan Aksoy: 13

14. sandık: Serdal Adalı: 146 – Gürkan Aksoy: 9

15. sandık: Serdal Adalı: 168 – Gürkan Aksoy: 14

16. sandık: Serdal Adalı: 171 – Gürkan Aksoy: 16

17. sandık: Serdal Adalı: 157 – Gürkan Aksoy: 18

18. sandık: Serdal Adalı: 146 – Gürkan Aksoy: 17

19. sandık: Serdal Adalı: 146 – Gürkan Aksoy: 17

20. sandık: Serdal Adalı: 187 – Gürkan Aksoy: 25

21. sandık: Serdal Adalı: 173 – Gürkan Aksoy: 9

22. sandık: Serdal Adalı: 183 – Gürkan Aksoy: 11

23. sandık: Serdal Adalı: 133 – Gürkan Aksoy: 15

24. sandık: Serdal Adalı: 156 – Gürkan Aksoy: 9

25. sandık: Serdal Adalı: 98 – Gürkan Aksoy: 10

26. sandık: Serdal Adalı: 148 – Gürkan Aksoy: 3

27. sandık: Serdal Adalı: 194 – Gürkan Aksoy: 6

28. sandık: Serdal Adalı: 99 – Gürkan Aksoy: 9

29. sandık: Serdal Adalı: 135 – Gürkan Aksoy: 12

30. sandık: Serdal Adalı: 123 – Gürkan Aksoy: 17

ADALI’NIN YENİ YÖNETİMİ

Serdal Adalı’nın listesi şu şekilde oluşuyor:

Asil Üyeler

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Kaan Kasacı

Uğur Fora

Orhan Özalp

Toygun Batallı

Çağatay Abraş

Özkan Arseven

Merve Öztopaloğlu

Mehmet Sarımermer

Yedek Üyeler

Aykan Aydın

Aykut Torunoğulları

Turgut Koç

Esra Sayın

İbrahim Şafak Sağlam