Beşiktaş’ta Serdar Topraktepe’ye Atandı

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ YENİ YAPILANMAYA GİDİYOR

Beşiktaş Kulübü, Futbol Akademisi’nde köklü bir yenilik yapma kararı aldı. Kulüpten gelen bilgilere göre, Futbol Akademi İdari Direktörlüğü’ne daha önce Futbol A Takım İdari Menajeri olarak görev yapan Tuncay Yanık atandı. Açıklamada, “Tuncay Yanık’a görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” deniyor.

GENÇLİK GELİŞİM TEKNİK SORUMLULUĞU’NA YENİ ATAMA

Futbol Akademisi’nin Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğu’na ise Serdar Topraktepe’nin getirildiği belirtiliyor. Kulüp, “Serdar Topraktepe’ye yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadesini kullanıyor. Bu atamalar, kulübün genç oyunculara yönelik daha etkili bir gelişim süreci oluşturma amacı taşıyor.