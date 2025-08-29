Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın Ekipleri Belli!

Gündem

SOLSKJAER DÖNEMİ RESMEN SONA ERDİ

Beşiktaş, Solskjaer dönemi ile ilgili önemli bir kararla gündeme geldi. Lausanne karşısında yaşanan mağlubiyetin ardından, Konferans Ligi’nden elenerek Avrupa’ya veda eden Kara Kartal’da, Başkan Serdal Adalı, maçın hemen ardından Norveçli teknik adamı görevden aldı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Beşiktaş tarafından yapılan resmi açıklamada, “Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir. Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadesine yer verildi.

SERGEN YALÇIN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş, Pazar günü Alanyaspor ile oynayacağı maç için Sergen Yalçın ile 2 yıllık bir anlaşma sağladı. Sergen Yalçın’ın yardımcıları ise Murat Kaytaz ve Ozan Köprülü olarak belirlendi. Ayrıca, atletik performans alanında Niyazi Eniseler ve Emre Gürbüz görev alacak.

ATİBA GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş’ın efsane futbolcusu Atiba Hutchinson’ın da Sergen Yalçın’ın ekibine katılacağı öğrenildi. Bu gelişme, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

