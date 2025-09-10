“Beşiktaş’ta Sol Kanat İçin Ferreirinha!”

TRANSFERDE YENİ GÜNDEM

Beşiktaş, sol kanat transferinde yeni bir adım atmak üzere. Siyah beyazlı ekip, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Carrasco, Chiesa, Trossard ve Sterling gibi Avrupa’nın yüksek profilli kanat oyuncuları ile görüşmeler yaptı. Ancak, bu oyuncularla anlaşmanın önünde maliyet ve kulübün şartları gibi engeller bulundu.

BRAZİLYA’DAN YENİ BİR ÖNERİ

Brezilya liginden gelen bir öneri dikkat çekti. Menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a sunulan isim, Sao Paulo’nun 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ferreirinha oldu. Kulüp yönetimi, bu futbolcunun performansını ve sözleşme koşullarını değerlendirmeye alıyor.

Ferreirinha, 2024 yılında transfer olduğu Sao Paulo formasıyla 84 maçta yer aldı. Bu maçlarda 15 gol atıp 4 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu. 1.76 boyundaki sağ ayaklı sol kanat oyuncusu, oyun tarzıyla dikkat çekiyor; hem kanatta etkili olabiliyor, hem de içe kat ediyor.

SÖZLEŞMESİ 2027’YE KADAR SÜRÜYOR

Ferreirinha’nın kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihine kadar devam ediyor. Beşiktaş’ın bu transferi bonservisle mi yoksa kiralık olarak mı gerçekleştireceği ise henüz kesinleşmedi.