Beşiktaş’ta Solskjaer Dönemi Sona Erdi

BEŞİKTAŞ AVRUPA YOLCULUĞUNU NOKTALADI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rövanş maçında İsviçre ekibi Lausanne’a 1-0 yenilerek Avrupa şansını kaybetti. Maçın ardından Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i acil bir toplantıya çağırdı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin sonunda, kulüp ve teknik direktör arasında ayrılık kararı alındı.

AYRILIK AÇIKLAMASI YAPILDI

Siyah-beyazlı kulüp, Solskjaer ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, “Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.” denildi. Başkan Serdal Adalı, toplantı sonrası gerçekleştirdiği görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür etti.

BAŞARILAR VE İSTATİSTİKLER

Norveçli teknik adam, Beşiktaş’ın başında toplamda 29 maçta görev aldı ve bu süreçte 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.