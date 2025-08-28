Beşiktaş’ta Solskjaer Dönemi Sona Erdi

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA MACERASI SONA ERDİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş müsabakasında İsviçre temsilcisi Lausanne’a 1-0 yenilerek Avrupa defterini kapattı. Maçın ardından kulüp başkanı Serdal Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i acil olarak toplantıya çağırdı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından ayrılık kararı alındı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Beşiktaş, Solskjaer ile yolların ayrıldığına dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.” denildi. Toplantı sonrası Başkan Serdal Adalı, Solskjaer’e bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür etti.

PERFORMANSLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Beşiktaş’ın başında 29 maça çıkan Norveçli teknik direktör, toplamda 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Bu sonuçlar kulüp yönetimi tarafından değerlendirildi ve ayrılık kararı alındı.