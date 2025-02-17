Beşiktaş’ta Solskjaer Dönemi Yeniden Doğuş Getiriyor!

OLE GUNNAR SOLSKJAER’İN ETKİSİ

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile yeni bir döneme adım atıyor. Norveçli teknik adam, takımın küskün oyuncularını tekrar sahaya kazandırarak siyah-beyazlıları adeta yeniden canlandırıyor. Joao Mario ve Oxlade Chamberlain’in kadroya dâhil olmasıyla, Beşiktaş Süper Lig’de art arda zaferler elde etmeye başladı.

ZAFERLERİN ARDINDAN GELEN GÜÇLENME

Siyah-beyazlı ekip, Sivasspor galibiyetinin (0-2) ardından, ezeli rakibi Trabzonspor’u (2-1) mağlup ederek Trendyol Süper Lig’de 3. sıraya çıkma umutlarını artırdı. Avrupa Ligi’nde Twente’ye karşı yaşanan yenilgi sonrasında, takım tamamen yeni bir kimliğe bürünerek, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor’u 2-0’lık skorla geçmeyi başardı.

POSİTİF FUTBOL VE YENİ OYUN SISTEMİ

Solskjaer, son dönemdeki pozitif futbol anlayışıyla büyük beğeni topladı. Orta sahada yaşanan sorunları Joao Mario ve Oxlade Chamberlain ile büyük ölçüde çözmeyi başardı. Gedson Fernandes’in yanına bu iki dinamik futbolcuyu ekleyen Norveçli teknik adam, takımına yüksek enerji ve pas odaklı bir oyun tarzı kazandırarak yeni bir sistem oluşturuyor.