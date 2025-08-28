Beşiktaş’tan Al-Musrati İtalya’ya gidiyor

BEŞİKTAŞ’TA YENİ BİR AYRILIK

Beşiktaş, yeni bir ayrılıkla karşı karşıya kalıyor. İtalya Serie A’nın temsilcisi Hellas Verona, siyah-beyazlı takımda forma giyen Al Musrati’yi kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Hellas Verona, Al Musrati transferi konusunda hem Beşiktaş ile hem de oyuncu ile anlaşma sağladı.

7 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Hellas Verona, Al Musrati’yi kiralık olarak transfer edecek ve bu transferin yanında 7 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu da bulunuyor. Al Musrati, sözleşmeyi imzalamak üzere İtalya’ya gitmeye hazırlanıyor.

AL MUSRATİ’NİN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta ilk yarıda, ikinci yarıda ise Monaco’da kiralık olarak forma giyen Al Musrati, toplamda 36 maça çıktı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu maçlarda 3 gol atıp 1 asist yaparak katkıda bulundu. Al Musrati’nin Beşiktaş ile 2027 yılına kadar süren bir sözleşmesi mevcut.