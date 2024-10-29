“Beşiktaş’tan Hakem Arda Kardeşler’e Tepki”

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ’NÜN TEPKİSİ

Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, hakem Arda Kardeşler’e eleştirilerde bulundu. Maçın başlarında Immobile, Davinson Sanchez ile mücadele ettikten sonra yerde kaldı. İtalyan futbolcu, Davinson’un kendisine dirsek attığını iddia etti. 22. dakikada Davinson Sanchez’in Joao Mario’ya yaptığı faul sonrası ise kart beklentisi ortaya çıktı ancak Arda Kardeşler, oyunun serbest vuruşla devam etmesini sağladı.

FAUL BEKLENEN POZİSYONLAR

30. dakikada Beşiktaş’ın etkili geldiği bir pozisyonda Rafa Silva, Davinson ile giriştiği ikili mücadele sonrasında yere düştü. Van Bronckhorst, bu pozisyonda faul verilmemesine öfkelenerek yedek kulübesinden itirazda bulundu. Rafa Silva, uzun bir süre yerde kaldıktan sonra sağlık görevlilerinin yardımı ile oyuna dönebildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İTİRAZ

Ayrıca, Beşiktaş, Galatasaray derbisi sırasında hakem Arda Kardeşler’e karşı bir tepki gösterdi. Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından “Rams Park’ta ilk yarının özeti!” ifadesi ile Davinson Sanchez’in faul yaptığı düşünülen pozisyonların yer aldığı bir video paylaşıldı.