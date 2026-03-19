Beşiktaş’tan Hakkı Yeten’e Özel Pankart Açıldı

SÜPER LİG’DE BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİ PANKART TANSİYONU

Süper Lig’in 27. haftasında, Beşiktaş ve Kasımpaşa bugün saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların ev sahipliği yapacağı bu önemli karşılaşma, Dolmabahçe Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Mücadele öncesinde dikkat çeken bir pankart, taraftarların ilgisini çekti.

BEŞİKTAŞ PANKARTIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Spor muhabiri Hazal Palavar’ın kaydettiği görüntülerde, Beşiktaş tarafından stadyum önüne asılan pankartta, kulübün efsanevi isimlerinden Hakkı Yeten’in resmi bulunuyor. Pankartta yer alan “Hak yiyenler değil Hakkı Yeten’ler kazanacak” mesajı, Beşiktaş’ın duruşunu ve mesajını net bir şekilde aktarıyor.