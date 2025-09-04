Gündem

Beşiktaş’tan Mane Transfer Görüşmeleri Başladı

BEŞİKTAŞ’TAN SADIO MANE HAMLESİ

Beşiktaş, Sadio Mane’nin transferi için Al-Nassr ile görüşmelere başladı. Mane’nin Türkiye’ye transferine kesin gözüyle bakılıyor.

AL-HİLAL’DEN FENERBAHÇE’YE TEKLİF

Al-Hilal, En-Nesyri için Fenerbahçe’ye 40 milyon euro teklif yapmaya hazırlanıyor. Faslı golcünün takımdan ayrılması halinde sarı-lacivertlilerin hedefi Alexander Sörloth olacak.

FENERBAHÇE’DE TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Fenerbahçe’nin gündeminde 5 teknik direktör adayı bulunuyor: Sebastian Hoeness, Luciano Spalletti, Sergio Conceiçao, Ange Postecoglou ve İsmail Kartal.

BEŞİKTAŞ’TAN AYMERIC LAPORTE HAMLESİ

Beşiktaş, Athletic Bilbao ile transferi iptal olan Aymeric Laporte için harekete geçti.

Dünya

İtalyan Moda Devi Giorgio Armani Vefat Etti

Ünlü İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani, 91 yaşında vefat etti. Armani, moda dünyasına kattığı yeniliklerle tanınıyordu.
Gündem

21 İlde FETÖ Operasyonu: 25 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ildeki FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 41 kişiden 25'inin tutuklandığını sosyal medya üzerinden açıkladı.

