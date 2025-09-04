Beşiktaş’tan Mane Transfer Görüşmeleri Başladı

BEŞİKTAŞ’TAN SADIO MANE HAMLESİ

Beşiktaş, Sadio Mane’nin transferi için Al-Nassr ile görüşmelere başladı. Mane’nin Türkiye’ye transferine kesin gözüyle bakılıyor.

AL-HİLAL’DEN FENERBAHÇE’YE TEKLİF

Al-Hilal, En-Nesyri için Fenerbahçe’ye 40 milyon euro teklif yapmaya hazırlanıyor. Faslı golcünün takımdan ayrılması halinde sarı-lacivertlilerin hedefi Alexander Sörloth olacak.

FENERBAHÇE’DE TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Fenerbahçe’nin gündeminde 5 teknik direktör adayı bulunuyor: Sebastian Hoeness, Luciano Spalletti, Sergio Conceiçao, Ange Postecoglou ve İsmail Kartal.

BEŞİKTAŞ’TAN AYMERIC LAPORTE HAMLESİ

Beşiktaş, Athletic Bilbao ile transferi iptal olan Aymeric Laporte için harekete geçti.