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Spor

Beşiktaş’tan Ricardo Transferi Açıklaması

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TRANSFER ANLAŞMASI AÇIKLANDI

Beşiktaş Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo’nun transfer işlemleri için CD La Equidad ile görüşmelerde prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde: “Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın İstanbul’a gelecektir.”

ELAN RICARDO HAKKINDA BİLGİLER

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya’da dünyaya gelen 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo, futbol kariyerine CD La Equidad kulübünün altyapısında başladı.

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