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Beşiktaş’tan Schjelderup İçin Transfer Hamlesi

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BEŞİKTAŞ TARAFTARI HAZIR MI?

Beşiktaş taraftarları için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde genç oyunculara yönelik yaptıkları hamlelerle dikkat çekmeyi başardı. Şimdi ise durum daha da kızışıyor. Benfica’nın 20 yaşındaki genç yeteneği Andreas Schjelderup ile görüşmelere başlandı. Bu transfer gerçekleşirse Kerem Aktürkoğlu’nun da yolunu açacak gibi görünüyor.

YENİ YILDIZ ANDREAS SCHJELDERUP

Artık gözler Benfica’da forma savaşı veren 20 yaşındaki Norveçli futbolcu Andreas Schjelderup’a çevrildi. Hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda görev alabilen bu yetenek, Beşiktaş’ın transfer gündeminde önemli bir yer edindi ve takım için büyük bir beklenti oluşturdu. Schjelderup’un transferi Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırırken, takımda yeni bir ivme kazanılmasını da sağlayacak gibi görünüyor.

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