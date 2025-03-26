Beşiktaş’tan TFF’ye Sert Eleştiriler

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNE HAZIRLIK

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, derbi öncesi Trabzon bölgesi hakemi Yasin Kol’un atanmasını eleştirerek dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Beşiktaş’ın açıklamasında, “Başkanımız Serdal Adalı, birazdan Beşiktaş-Galatasaray maçına yapılan skandal hakem ataması hakkında basın toplantısı düzenleyecektir!” denildi. Beşiktaş, bu paylaşımın hemen ardından Serdal Adalı’nın gerçekleştirdiği basın toplantısına odaklandı.

HAKEM ATAMASI TEPKİ ÇEKİYOR

Serdal Adalı, TFF’nin Yasin Kol atamasını sert bir dille eleştirdi. Yapılan açıklamada, “TFF’den Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunduk. Slavko Vincic’in daha önce görevlendirilmesi nedeniyle bunu istedik” ifadelerini kullandı. Adalı, TFF’nin yaklaşımını, Türk hakemlerine “Siz yeterli değilsiniz” mesajı verme olarak nitelendirerek, Türk futbolunda yaratılmak istenen iki takımlı rekabete destek sağlandığını belirtti.

EŞİTLİK VE ADALET İSTEMİ

Adalı, “Derbilerde yabancı hakem ve hatta Slavko Vincic’i görmek istediğimizi söyledik. Ancak adaletimiz cevapsız kalmıştır” diyor. Hem Beşiktaş’a hem de diğer takımlara yapılan baskılara vurgu yaparak TFF’nin tavrını eleştiriyor ve adaletin sağlanmadığını belirtiyor. “TFF derhal istifa etmelidir!” vurgusu yaparak, federasyonun kararlarını eleştiren yönetim kuruluna da tepki gösterdi.

HAKEMLERE İNANÇ SONA ERDİ

Adalı, “Hakem kim olursa olsun Galatasaray’ı yeneceğimize inancımız tamdır. Maçta her kararın takipçisi olacağız!” diyerek Beşiktaş’ın maçtaki kararlılığına dikkat çekti. Ayrıca, rakip takım oyuncularının ve teknik direktörünün tutumlarını da izleme altına alacaklarını belirtti. “TFF, bizim için artık yok hükmündedir” ifadesiyle TFF’nin işleyişine dair güvenin tamamen sarsıldığını vurguladı.

DEVLET BÜYÜKLERİNE ÇAĞRI

Adalı, “Devlet büyüklerimizi bu konuları ciddi şekilde ele alarak 85 milyonümüzün en büyük tutkusu olan futbolu içinde olduğu bu bataklıktan çıkarmaya davet ediyoruz” diyerek futbolun geleceği için yetkilileri göreve çağırdı. Ve son olarak, “Yasin Kol ve rakip takımı izleyecek bir ekip oluşturduk!” açıkladı. Bu durum, maç anında yaşanabilecek olaylara karşı önlem almak için bir adım olarak değerlendirildi. “Beşiktaş maçı kazanacak, herkes içini rahat tutsun!” diyerek taraftarlara güven verdi.