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Spor

“Beşiktaş’tan Transfer Hamleleri”

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BEŞİKTAŞ KADRO GÜÇLENDİRME ÇABALARI

Beşiktaş, Galatasaray’a karşı aldığı yenilgi sonrası ortaya çıkan kadro eksiklikleri için çalışma başlattı. Siyah-beyazlı ekip, River Plate’nin stoperi Paulo Diaz ile sağ kanat oyuncusu Pablo Solari için girişimlerde bulunuyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, bu transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Yapılacak takviyelerin, takımın performansını artıracağı düşünülüyor. Yönetim, bu oyuncuların kulübe kazandırılması için gerekli adımları atma sürecine hız verdi.

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