Beşiktaş’tan Yeni Transfer: Elan Ricardo

BEŞİKTAŞ’TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo’nun transferi için CD La Equidad kulübüyle prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten gelen açıklamada, “Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.” ifadesi yer aldı.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN İSTANBUL’A GELİYOR

Açıklamada ayrıca, “Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın İstanbul’a gelecektir.” bilgisi verildi. 20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya’da dünyaya gelen 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu, CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti.