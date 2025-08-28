Beşiktaş Taraftarından Oyunculara Tepki

MAÇIN SONUCU VE BEŞİKTAŞ’IN ELENİŞİ

UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçında Beşiktaş, kendi sahasında Lausanne ile karşılaştı. Dolmabahçe’de gerçekleşen bu kritik karşılaşma 1-0’lık yenilgiyle sona erdi. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlı ekip Avrupa kupalarına veda etti.

TARAFTARLARDAN OYUNCULARA TEPKİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaşlı taraftarlar, oyuncularının performansına gösterdiği tepki dikkat çekti. Rakip takımın topa çoğunlukla sahip olduğu süreçte, taraftarlar oyuncularını ıslıklarla protesto etti. Ayrıca, Lausanne’ın son dakikalardaki oyununu alkışlayarak ilginç bir tutum sergiledi.

PROTESTOLAR MAÇ SONUNDA DA DEVAM ETTİ

Maç sonrası tribünleri dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, futbolcularla birlikte teknik heyet ve Başkan Serdal Adalı’yı da protesto etti. Futbolculara büyük tepki gösteren taraftarlar, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i istifaya çağırdı. Karşılaşma sona erdikten sonra bir süre tribünlerde kalan taraftarlar, protestolarının ardından Dolmabahçe’den ayrıldı.