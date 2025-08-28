Beşiktaş Taraftarından Oyunculara Tepki

BEŞİKTAŞ, EVİNDE LAUSANNE’A YENİLDİ

UEFA Konferans Ligi play-off rövanş mücadelesinde Beşiktaş, Lausanne ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada Beşiktaş, 1-0’lık mağlubiyetle Avrupa kupalarına veda etti.

TARAFTARLARDAN OYUNCULARA PROTESTO

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaşlı taraftarlar, oyuncularına tepki göstermeye başladı. Rakip takımın topa daha fazla sahip olması nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlar, futbolcularını ıslıklarla protesto etti. Ayrıca, maçın sonuna doğru topa hakim olan Lausanne’ı alkışlamaları da dikkat çekti.

Maç sonunda tribünleri dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, futbolcular, teknik heyet ve Başkan Serdal Adalı’yı protesto etti. Maç bitiminden sonra futbolculara büyük bir tepki gösteren taraftarlar, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i de istifaya davet etti. Karşılaşma sona erdikten sonra, tribünleri uzun bir süre terketmeyen taraftarlar, protestoların ardından Dolmabahçe’den ayrıldılar.