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Spor

Beşiktaş, THY’yi Mağlup Etti!

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BEŞİKTAŞ’IN GÜÇLÜ PERFORMANSI

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi’nin 19. hafta açılış mücadelesinde Beşiktaş, Türk Hava Yolları’nı konuk etti. Siyah-beyazlı ekip, rakibini 3-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı. Bu zaferle birlikte Beşiktaş, ligdeki 7. galibiyetini elde etti.

Türk Hava Yolları’NIN ZOR GÜNLERİ

İlk setten itibaren üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş, karşılaşmanın genelinde kontrolü elinde tuttu. Türk Hava Yolları ise bu mücadelede 5. yenilgisini yaşamış oldu. Maç, BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde gerçekleşti.

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