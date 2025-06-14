Beşiktaş, Transfer Yapmayı Planlıyor

BEŞİKTAŞ’IN ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Süper Lig’de gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde de gruplara kalmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda kadro yapılandırması üzerinde yoğunlaşılıyor. Siyah-beyazlılar, 28 Haziran’da başlayacak kampa 3 yeni transfer ile katılmayı planlıyor.

TRANSFER PLANI VE HIZLI YAPILANMA

Kulüp, öncelikli olarak forvet, sol kanat ve 6 numara pozisyonlarına transfer gerçekleştirmeyi hedefliyor. Spor tahminlerine dayanan iddialara göre, Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Beşiktaş yönetimi, oyuncu ve menajerine “kendinize kulüp bulun” dedi. Ancak, oyuncudan henüz resmi bir yanıt gelmedi. Ayrıca, futbolcuyla ilgili olarak İngiltere Premier Lig’den düşen Leicester City’nin de ilgisi bulunuyor.